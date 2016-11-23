Рассел Кроу знову зібрався одружуватися

Рассел Кроу і Террі Ірвін

Звістка про те, що Рассел Кроу зібрався знову стати одруженим чоловіком, обрадувала друзів і шанувальників актора. Адже Кроу, який кілька років тому розлучився зі своєю дружиною і мамою своїх двох дітей Даніелла Спенсер, не дуже радів своєму холостяцькому життю, повідомляє 7days.

Він намагався помиритися з Даніель і повернутися в сім’ю, але зазнав невдачі. Спенсер не захотіла пробачити свого колишнього чоловіка, який не тільки їй зраджував, але, до того ж, ще й не бажав контролювати свій бурхливий темперамент. Але ось тепер в житті Рассела назріли серйозні зміни. Про це повідомило австралійське видання New Idea.

За відомостями репортерів цього видання, Рассел не тільки знайшов нове кохання, але вже планує зробити обраницю своєю законною дружиною. 52-річний актор знайшов подругу в особі своєї ровесниці, також мешканки Австралії — Террі Ірвін. Як виявилося, Кроу і Террі почали зустрічатися вже досить давно, але, до недавнього часу, тримали свої відносини в секреті. Річ у тім,що Террі — теж свого роду знаменитість у себе на батьківщині. Вона — дружина вченого-зоолога, мандрівника і телеведучого Стіва Ірвіна, який вважає в Австралії мало не національним героєм. І відтоді, як Стів загинув в результаті нещасного випадку 10 років тому, Террі зберігала вірність пам’яті чоловіка і відмовлялася зустрічатися з ким-небудь.

Але Рассел, який був свого часу приятелем Стіва, весь цей час підтримував з Террі і її сім’єю дружній контакт. І поступово їхня дружба переросла в більш ніжне почуття. Чутки про те, що актор закоханий в колишню дружину Стіва, почали поширюватися вже деякий час назад. Але Кроу і Террі не поспішали визнавати факт свого роману.

Але ось тепер Рассел і його кохана вирішили, нарешті, перестати приховувати свої стосунки. Більш того, як зізнався своїм друзям Кроу, він має намір в найближчому майбутньому офіційно оформити стосунки з Террі.