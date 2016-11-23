Гола Алісія Сільверстоун закликає до захисту тварин

Актриса Алісія Сільверстоун, давня вегетаріанка, відкрито виступила проти використання вовни у виробництві одягу. Знаменитість зазначила, що її дуже хвилює це питання і вона готова допомагати організаціям із захисту тварин, повідомляє видання Paparazzi.ru.

«Разом із шерстю часто зрізають шкіру, і вівці страждають. Вони отримують поранення і не отримують належного догляду. І так стрижуть одну за одною. Ці вівці — не створіння природи для людей, які так чинять з ними. Вони просто обёєкти. Коли шерсть вівці стає непридатною, її вбивають. За все життя жодна з цих овець не переживає ні одного щасливого моменту».

Організація РЕТА, яка веде боротьбу за права тварин, кілька днів тому організувала фотосесії за участю оголеної Алісії.

Актриса була відображена на тлі зеленого лісу з плакатом «Я скоріше буду ходити голою, ніж носитиму шерсть». У руці Сільверстоун тримала маску овечки.

Фото актриса розмістила на своїй сторінці в Instagram.