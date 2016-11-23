Мама Ксенії Собчак придумала імя онукові
Незважаючи на те, що Ксенія Собчак народила свого первістка ще пять днів тому, 18 листопада, молоді батьки досі не вибрали імя для сина.
За словами Станіслава Садальського, який давно дружить з мамою Ксюши - Людмилою Нарусовою, бабуся дуже хоче, щоб онука назвали на честь дідуся Анатолія Собчака.
Ксенія з мамою.
"Людмила Борисівна дуже чекала народження онука. Звичайно, вона дуже хотіла, щоб хлопчика назвали Анатолієм - .. в честь батька Ксюши Анатолія Собчака Це було найбільшою мрією Людмили Борисівни. Дочка для неї - все. Людмила Борисівна, що називається, божевільна мати, їй приємно бути корисною дочці, допомагати їй", - говорить Садальський. Варто зазначити, що журналісти ще до пологів Собчак висунули припущення, що якщо народиться хлопчик, то Ксенія, напевно, назве його на честь улюбленого тата. До речі, батько Максима Віторгана - Еммануїл Віторган вже настільки втомився від питань журналістів, що готовий відповідати на них тільки за гроші, пише uznayvse.ru.