Мама Ксенії Собчак придумала імя онукові

За словами Станіслава Садальського, який давно дружить з мамою Ксюши - Людмилою Нарусовою, бабуся дуже хоче, щоб онука назвали на честь дідуся Анатолія Собчака.

Ксенія з мамою.

"Людмила Борисівна дуже чекала народження онука. Звичайно, вона дуже хотіла, щоб хлопчика назвали Анатолієм - .. в честь батька Ксюши Анатолія Собчака Це було найбільшою мрією Людмили Борисівни. Дочка для неї - все. Людмила Борисівна, що називається, божевільна мати, їй приємно бути корисною дочці, допомагати їй", - говорить Садальський. Варто зазначити, що журналісти ще до пологів Собчак висунули припущення, що якщо народиться хлопчик, то Ксенія, напевно, назве його на честь улюбленого тата. До речі, батько Максима Віторгана - Еммануїл Віторган вже настільки втомився від питань журналістів, що готовий відповідати на них тільки за гроші, пише uznayvse.ru.