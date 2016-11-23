Алла Пугачова показала, як вона виглядала в 27 років

Рік тому Алла Пугачова вирішила викроїти час для залучення до соціальних мереж. Співачка зареєструвала сторінку в Instagram, де активно публікувала власні фотографії і відео, з задоволенням показувала своїх дітей і ділилася моментами з особистого життя, повідомляє видання «Домашний очаг».

Однак нещодавно колишній чоловік співачки Філіп Кіркоров повідомив своїм підписникам, що Алла Борисівна зареєструвала нову сторінку в Instagram і попросив всіх її шанувальників підписатися на неї. «Старий Instagram Алли Пугачової-більше не є її сторінкою (з незалежних від неї самої причин) !!!! Новий офіційний особистий інстаграм співачки — @alla_orfey !!!! Підтримаємо цю інформацію максимально і підпишемося максимально», — написав артист в Мережі.

@alla_orfey) Лис 21, 2016 про 3:06 PST

Новий профіль Пугачової вже налічує понад 20 тисяч підписників, які, судячи з кількості коментарів, залишених до єдиної фотографії на сторінці зірки, готові активно підтримувати її в соціальній мережі.

Першим знімком в новому акаунті співачки став архівний кадр, зроблений, коли їй було 27 років.