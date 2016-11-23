Ані Лорак кинула торт в збожеволілого фаната

Це сталося під час зйомок телемарафону російського телеканалу «Муз-ТВ», повідомляє VistaNews.

Під час розмови телеведучого з Лорак на подіум вискочив фанат, який почав цілувати красуню і намагався її обійняти. Спочатку зірка стримано відреагувала на те, що трапилося, проте потім стала відмахуватися від шанувальника.

Поки охоронці намагалися його втихомирити, Лорак схопила зі столу святковий торт і запустила їм в фаната. Його оперативно відвели зі сцени, не зриваючи графік зйомки марафону.

Особа фаната не уточнюється. Користувачі в Мережі відразу згадали аналогічний випадок з журналістом Віталієм Сердюком, який 28 вересня намагався поцілувати п'яту точку американської теледіви Кім Кардашьян, однак охорона встигла його зупинити.