Ксенія Собчак виписалася з пологового будинку під покровом темряви (відео)

Напередодні, Ксенія Собчак розмістила фото, де написала, що вона вже вдома, чим ввела в оману своїх шанувальників і пресу. Правда, уважно подивившись на це фото було зрозуміло, що зроблена вона була набагато раніше в магазині дитячих меблів, а зовсім не в заміському будинку Ксенії і Максима, повідомляє видання Paparazzi.ru.

А ось зараз виписка дійсно відбулася, а щасливий (мабуть) батько зняв невелике відео. Правда, супроводив він такий милий і радісний ролик, зовсім радісними коментарями на адресу «пишучої братії»:

«Я тут прочитав фейковий репортаж «говноізданія» Life про виписку Ксенії з пологового будинку (репортаж вийшов за добу до того, як вона реально відбулася) і хочу сказати величезне спасибі всім працівникам Лапіно: і сестрам, і лікарям, і охороні! Ніяких сумнівів у професійній спроможності лікарів і акушерок у мене не було і бути не могло. Двоє моїх старших дітей так само народжувалися під наглядом Марка Аркадійовича Курцера і його команди. Так що, я знав, що все буде по вищому розряду. А ось те, що ніхто зі співробітників клініки, незважаючи на пресинг, якому вони піддавалися в ці дні, незважаючи на машини з папараці, які чергували навколо клініки, незважаючи на неодноразові спроби проникнення під виглядом людей / звірів / підручних предметів — не здали нас, не продалися і не злили ніякої інформації або тим більше фото — стало для мене великим людським відкриттям. Для нас було дуже важливо захистити цей момент нашого життя від нав’язливого цікавості і побудованого на цьому бізнесу. Ми зворушені вашою участю, відповідальністю і професіоналізмом. Дякую вам від щирого серця! Ви справжні люди!»