Джастін Бібер розбив обличчя своєму фанату (відео)

Артист дав волю кулакам під час перебування в Барселоні 22-го листопада, повідомляє «ТаблоID».

Бібер перебував на задньому сидінні автомобіля, коли до нього підбіг прихильник. Фанат просунув руку у відчинене вікно машини, щоб доторкнутися до кумира.

Та реакція Джастіна була миттєвою й агресивною — співак просто вдарив прихильника в обличчя. Причому, удар був досить сильним, бо в потерпілого навіть пішла кров.

Після інциденту авто з Бібером поїхало геть. А шокований фанат з друзями лишилися стояти на місці.