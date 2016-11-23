Бред Пітт вирішив розповісти про сексуальні дивацтва Джолі

У наш час розлучення рідко бувають мирними і закінчуються без скандалів. Особливо часто закінчуються вивертанням брудної білизни навиворіт розлучення знаменитостей. Яскравим прикладом цього є Бред Пітт і Анджеліна Джолі, що знаходяться в цей час на стадії шлюборозлучного процесу, повідомляє Informing.

Актриса заради отримання одноосібної опіки над дітьми звинуватила чоловіка в неналежній поведінці щодо відношенню до дітей, а у відповідь отримала звинувачення в психічній нестабільності та любові до сексуальних збочень.

Не секрет, що в молодості у Енджі були не тільки стосунки з жінками, до яких вона вирішила повернутися після розпаду свого чергового шлюбу, але й проблеми з психікою, наркотиками і з рідним батьком, якого вона буквально ненавиділа.

За останні роки актрисі вдалося заслужити репутацію порядної жінки і зразкової матері, однак після початку шлюборозлучного процесу з Бредом Піттом в пресі почали ходити чутки, що проблеми Енджі і через багато років нікуди не зникли. Відомий своїми скандальними публікаціями таблоїд National Enquirer повідомив з посиланням на анонімне джерело, що Джолі і по цей день періодично балується забороненими речовинами.

До того ж голлівудська зірка має незвичайні сексуальні захоплення — а саме ріже себе в процесі інтимної близькості, і любить спостерігати, як її кров стікає на партнера. Останнє, правда навряд, чи зможе вплинути на дітей актриси, але образ ідеальної матері точно неабияк зіпсує.

І це ще не всі секрети однією з найсексуальніших зірок Голлівуду. Виявляється, у красуні-дружини Бреда Пітта періодично трапляються нервові зриви, після яких вона або веде себе як божевільна, руйнуючи все на своєму шляху, або на кілька днів закривається у своїй кімнаті і не спілкується з сім'єю.

«Бред каже, що в ній живуть двоє людей!, — цитує таблоїд слова інсайдера. У неї є темна сторона. Коли в неї траплялися зриви, вона трощила все на своєму шляху і загрожувала що-небудь з собою зробити».

Допомогти в таких ситуаціях голлівудській зірці могли тільки фахівці. Запис розмови з одним з них, що нібито є в розпорядженні Пітта, як раз і підтверджує, що це не просто порожні заяви. І якщо Бред представить в суді ці записи, то його дружині вже точно не вдасться домогтися одноосібної опіки над дітьми, на якій наполягає Джолі, котра називає чоловіка поганим батьком.