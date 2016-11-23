Світлана Бондарчук здивувала фанатів незвичайним місцем для фотографування

Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана опублікувала в своєму Instagram серію фото, на яких вона зображена з близькою подругою — засновницею «Клубу 418» Надією Оболєнцевою, повідомляє Informing.

Приятельки влаштували собі фотосесію, щоб похвалитися модними шубками від хутряного бренду Regalia.

Однак місце для рекламного фотосету відомі пані вибрали досить незвичайне. Бондарчук і Оболєнцева влаштували собі «обнімашки» на камеру в обновках біля входу в громадський туалет.

На одному з фото на задньому плані можна помітити двері з характерним маркуванням.

«Место встречи изменить нельзя.....», — прокоментувала знімок Світлана.

Крім дверей туалету, в кадр потрапила і прибиральниця, яку фотосет знаменитостей в такому незвичайному місці явно насмішив. До речі, вид прибиральниці в кадрі відволік деяких підписників не тільки від неї самої, але й від їхніх з Надією модних шубок.