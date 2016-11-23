Чоловік Крістіни Орбакайте знешкодив авіадебошира

Михайло Земцов

Однако як только літак злетів у небо, повітряну подорож пасажирам почав отруюваті нетверезоий громадянин, повідомляє видання “УзнайВсе”.

Неадекватний чоловік поводівся агресивно, лаявся матом і приставав до стюардес. Пілоти замкнулися у себе в кабіні, тому весь удар дівчата взяли на себе. Михайло виріщив позбавити жінок від непотрібних клопотів и «нейтралізував» п’янчужку його ж ременем.

«Мій чоловік, захищаючи стюардес, скрутивши дебошира в літаку» — написала горда за чоловіка Крістіна на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.