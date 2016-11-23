16-річний син Мадонни заарештований за вживання наркотиків

16-річний син Мадонни Рокко Річі був заарештований за вживання наркотиків. За інформацією The Sun, інцидент стався ще 28 вересня, проте відомо про нього стало тільки зараз.

Так, підлітка з самокруткою помітили його сусіди біля будинку на півночі Лондона. Там він проживає зі своїм батьком, режисером Гаєм Річі. Сусіди викликали поліцію.

Втім, для сина поп-діви все закінчилося благополучно. Його відпустили під заставу.