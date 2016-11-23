У Мережі вперше опубліковано фото внучки Ігоря Крутого

Ігор Крутой з Вікторією

Днями внучці Ігоря Крутого — Демі Роуз виповнився один рік. З цієї нагоди її мама — Вікторія, яка ретельно приховувала раніше обличчя малятка, зважилася опублікувати в мікроблозі перший портрет спадкоємиці, повідомляє 7days.

“Моя любов! Ніщо не робить мене щасливішим, ніж можливість спостерігати за тим, як розквітає моя троянда!» — написала Вікторія.

На знімку малятко було зображене з повітряною кулькою в формі цифри “один” — на честь свого дня народження. Підписники Вікторії привітали її з цією важливою подією в житті.

До слова, турбота про дочку ніяк обтяжує Вікторію: вона встигає і особисто займатися вихованням Демі Роуз, і відвідувати кабінет косметолога, і ходити з друзями на виставки. Правда ось бачитися зі своїм татом у Вікторії виходить не часто. Дівчина проживає в Америці, куди Ігор через свою зайнятість приїжджає не так часто.

Нагадаємо, що Крутой — щасливий дідусь уже трьох онучок. Ще дві дівчинки — Христина і Маргарита народилися в його сина — Миколи.

Крутой обожнює спадкоємиць і приділяє їм весь вільний від роботи час. Син композитора з дружиною справляються з вихованням дочок самостійно — без допомоги запрошених нянь.