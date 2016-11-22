Максим Віторган показав фото з Ксенією Собчак і новонародженим сином

Сьогодні на сторінці чоловіка Ксенії Собчак Максима Віторгана з'явився відеозапис, зроблений в момент виписки молодої мами з приватної підмосковній клініки "Лапіно" де народився первісток подружжя. На кадрах можна побачити сяючу від щастя Ксенію з крихітним пакунком у руках. Особу маленького синочка телеведуча прикриває рукою від сторонніх очей і яскравого світла камери. Поруч з дружиною і новонародженим сином в машині, як і належить, прикрашеної повітряними кульками, сидить Максим і тихо наспівує пісеньку.

-Що це у вас там Ксенія? - запитує Віторган.

- Кульочок маленький - кокетливо говорить телеведуча, ніжно притискаючи до себе малюка.

Ксенія Собчак з новонародженим сином

До речі, в коментарях до цього відео Віторган залишив такий запис "Хочу сказати величезне спасибі всім працівникам Лапіно: і сестрам, і лікарям, і охороні! Ніяких сумнівів у професійній спроможності лікарів і акушерок у мене не було і бути не могло. Двоє моїх старших дітей так само народжувалися під наглядом Марка Аркадійовича Курцера і його команди. Так що я знав, що все буде на вищому рівні.

Ксенія Собчак в дитячій

А ось те, що ніхто із співробітників клініки, незважаючи на пресинг, якому вони піддавалися в ці дні, незважаючи на чергування навколо клініки машин з папараці, незважаючи на неодноразові спроби проникнення під виглядом людей / звірів / підручних предметів не здали нас, що не продалися і не злили ніякої інформації або тим більше фото - стало для мене великим людським відкриттям. Для нас було дуже важливо захистити цей момент нашого життя від нав'язливої цікавості і побудованого на ній бізнесу. Ми зворушені вашою участю, відповідальністю і професіоналізмом. Дякую вам від щирого серця! Ви справжні люди".