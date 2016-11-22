Лоліта Мілявська з’явилася на світському заході в спортивному костюмі

Цього року російський телеканал «МУЗ-ТВ» святкує 20-річний ювілей. На честь цієї події відбувся телемарафон «20 годин в прямому ефірі», який транслювався 19 і 20 листопада з 8 ранку до 4-ої години наступного ранку. На святі виступали понад 100 артистів, повідомляє видання «Домашний очаг».

Знаменитості прибули на цей захід у підібраних стилістами образах. Зірки намагалися перевершити одна одну у виборі нарядів, але найбільшу увагу до своєї зовнішності привернула співачка Лоліта Мілявська. Вона з'явилася на ювілейному вечорі в сірому спортивному костюмі, а під час виступу на сцені він зняла взуття і виконала своєрідний танець босоніж.

Подібний наряд артистки став приводом для критики на її адресу. Шанувальники зійшлися на думці, що в такому вигляді недоречно відвідувати світські заходи і порадили знаменитості, добре продумувати свій сценічний образ перед публічними виступами. Крім того, багато хто відзначив, що спортивний костюм, в якому Мілявська з'явилася на заході зовсім не прикрашає її фігуру і підкреслює всі її недоліки.