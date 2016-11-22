Син Бекхемів переспівав Джастіна Бібера

Схоже, у канадського співака Джастіна Бібера, підкорювача сердець юних дівчаток, підростає серйозний конкурент, повідомляє «ТаблоID».

11-річний Круз Бекхем записав кавер на одну з композицій солодкоголосого артиста.

Аудіо поділилися в соцмережах горді мама й тато, Вікторія та Девід Бекхеми.

Круз обрав для виконання композицію «Home Тo Mama», створену Бібером у 2015-му році в дуеті з Коді Сімпсоном.

Про те, що в Бекхема вийшло справді непогано, свідчить те, що Джастін ретвітнув пост Вікторії, а Коді похвалив хлопчика за приємне звучання.