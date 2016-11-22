Фото Філіпа Кіркорова розсмішило шанувальників

У блозі російського співака Філіпа Кіркорова в соціальній мережі Instagram з'явився знімок, який дуже здивував його шанувальників, повідомляє видання «УзнайВсе».

На фото співак зображений у салоні приватного літака і він явно одягнений не за віком. На Філіпові, який розміняв шостий десяток, красується підлітковий светр з черепом, розшита тепла джинсова куртка і в'язана шапочка, немов знята з голови вихованця дитячого садка, яка найбільше порадувала користувачів і стала об'єктом насмішок.

«Стиль клоуна, а не короля», «Шапула просто Крутецька», «Ха-ха, виглядає, як дитина, або відібрав у дитини», «Як дитсадівський хлопчисько», «На тебе собаки на вулицях не кидаються?» — прокоментували знімок шанувальники.