Шанувальники піддали критиці нове фото Вікторії Боні

Фанати заявили, що актриса переборщила з пластикою і їй не завадило б гарненько відпочити, повідомляє видання VladTime.

Поряд із позитивними коментарями, новий знімок Вікторії Боні разом з її подругою Маніцею Хашба викликав чималий шквал критики. Фанати заявили, що світлий колір волосся дівчині абсолютно не підходить.

У деяких підписників сторінки зірки в Instagram навіть виникла підозра, що дівчина провела ряд додаткових пластичних операцій, чим зіпсувала свій зовнішній вигляд. Зокрема, питання виникли до форми вушної раковини знаменитості.

Безпосередньо сама телеведуча на ці заяви ніяк не відреагувала.

Користувачі також підкреслили змучений вигляд зірки і порадили Вікторії більше часу приділяти відпочинку.