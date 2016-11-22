Джигурда заявив, що у нього був тантричний секс із ведучою програми "Домашня кухня" Ларою Кацовою
Микита Джигурда нещодавно був гостем на кулінарному шоу «Домашня кухня».
Нещодавно гостем на кулінарному шоу «Домашня кухня» став ексцентричний артист Микита Джигурда, який зараз переживає непростий період розлучення з дружиною Мариною Анісіною. Ведуча програми Лара Кацова, яка за роки роботи на телебаченні встигла багато чого побачити, була в шоці від поведінки артиста. Замість розмови, за запланованим сценарієм, про його ролі в кіно, дитинство та дітей, він розповідав про секс і пологах дружини. Крім того, за словами Лари, Джигурда буквально у всьому бачив фалічний символ.
«Микита кожен з продуктів намагався прилаштувати то вгору до себе, то вниз, овочі, асоціювалися у нього не з тим, що у всіх людей», - каже вона. Коли в руки Джигурди потрапив баклажан, він довго тряс ним перед носом у ведучої і гарчав при цьому, а потім несподівано видав: "Лара, тільки що у нас з вами був секс!" Від несподіванки Кацова впустила з рук виделку, поперхнулася і запитала: "Коли? Я нічого не відчувала!" Микита пояснив: "Тільки що, без проникнення, тантричний!"
Поки телеведуча (на фото) думала, що б йому на це відповісти, режисер в навушник наказав їй мовчати, і тут настав зоряний час Джигурди, оскільки камера взяла його обличчя крупним планом. Воно було красномовніше всіх слів, пише uznayvse.