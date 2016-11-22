Джигурда заявив, що у нього був тантричний секс із ведучою програми "Домашня кухня" Ларою Кацовою

Нещодавно гостем на кулінарному шоу «Домашня кухня» став ексцентричний артист Микита Джигурда, який зараз переживає непростий період розлучення з дружиною Мариною Анісіною. Ведуча програми Лара Кацова, яка за роки роботи на телебаченні встигла багато чого побачити, була в шоці від поведінки артиста. Замість розмови, за запланованим сценарієм, про його ролі в кіно, дитинство та дітей, він розповідав про секс і пологах дружини. Крім того, за словами Лари, Джигурда буквально у всьому бачив фалічний символ.

«Микита кожен з продуктів намагався прилаштувати то вгору до себе, то вниз, овочі, асоціювалися у нього не з тим, що у всіх людей», - каже вона. Коли в руки Джигурди потрапив баклажан, він довго тряс ним перед носом у ведучої і гарчав при цьому, а потім несподівано видав: "Лара, тільки що у нас з вами був секс!" Від несподіванки Кацова впустила з рук виделку, поперхнулася і запитала: "Коли? Я нічого не відчувала!" Микита пояснив: "Тільки що, без проникнення, тантричний!"

Поки телеведуча (на фото) думала, що б йому на це відповісти, режисер в навушник наказав їй мовчати, і тут настав зоряний час Джигурди, оскільки камера взяла його обличчя крупним планом. Воно було красномовніше всіх слів, пише uznayvse.