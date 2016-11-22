Наталя Рудова порадувала фанатів новим фото

Зірка російських телесеріалів «Універ» і «Тетянин день» Наталя Рудова недарма вважається однією з найсексуальніших жінок РФ. Актриса регулярно ділиться з шанувальниками знімками з еротичних фотосесій, не даючи користувачам Instagram забувати про себе, повідомляє Informing.

Минулої ночі 33-річна артистка знову розбурхала фанатів, опублікувавши в своєму веб-журналі черговий пікантний знімок.

Провокаційне фото Рудової не змогло залишити байдужими її шанувальників. У результаті користувачі Мережі наставили сексапільній красуні десятки тисяч «лайків» і засипали хвалебними відгуками.