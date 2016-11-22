Колишня дружина Олексія Паніна вимагає від нього мільйонні аліменти

Панін і Юдінцева

Колишня цивільна дружина російського актора Олексія Паніна і мати його дочки Нюсі Юлія Юдінцева вимагає від актора мільйонні аліменти, не дивлячись на те, що дівчинка постійно проживає з батьком, повідомляє видання «УзнайВсе».

В останній раз Юлії вдалося викрасти дочку у Паніна і відвезти її в Санкт-Петербург, однак через кілька днів Аня сама втекла до батька через те, що мати до неї погано ставилася. Тепер Юдінцева подала на Паніна в суд позов, в якому вимагає стягнути на її користь кілька мільйонів.

Таку поведінку колишньої дружини актор пояснює тим, що Юлія не може йому пробачити те, що дочка живе з ним, а не з нею.

«Тим часом, моя дочка вперше сама виступила в суді, де зараз йдуть чергові слухання щодо встановлення місця проживання дитини. Думка Нюсі зараз, безумовно, враховується. Але, якщо б моій дочці було б не 9 років, як зараз, а 10-ть, то її слово було б остаточним і вирішальним у цій історії. Вона б залишилася зі мною по закону», — каже актор.