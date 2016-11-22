Принц Вільям заговорив про проблеми у сімейному житті

Принц Вільям з сім’єю

У своєму інтерв'ю, яке британський принц Вільям дав в'єтнамському телеканалу під час свого недавнього візиту в цю країну, чоловік герцогині Кетрін зізнався, що не без зусиль справляється з сімейним життям, повідомляє 7days.

Здивувавши слухачів своєю відвертістю, 34-річний Вільям вперше розповів, як нелегко дався йому перехід до ролі сімейної людини. «Часом мені доводиться дуже непросто. Адже бути спочатку безтурботним холостяком, а потім раптом перетворитися в чоловіка, а після ще й в батька — це змінює у вашому житті абсолютно все... Зате, маючи своїх дітей і виховуючи їх, я багато дізнався про себе. Звичайно, в моєму сімейному житті, як у будь-якої іншої людини, бувають і чудові моменти, і спади. Але мені надзвичайно пощастило, адже поруч зі мною знаходиться Кетрін, чудова мати і дружина, підтримку якої я відчуваю завжди...» — розповів принц.

Що ж стосується власне його дітей, тобто трирічного принца Джорджа і 18-місячної принцеси Шарлотти, то їхнє виховання, як зізнався принц, виявилося більш важкою справою, ніж він очікував.

«Хоча Джордж — чарівний хлопчик, часом він буває просто жахливим шибеником і не дозволяє мені розслабитися ні на хвилину!» — поскаржився Вільям.

Та й Шарлоттта, яку, коли вона була зовсім маленькою, батьки називали не інакше, як «наш маленький ангел», у міру дорослішання, теж починає показувати свій характер. Кетрін зізналася якось, що часом дівчинка стає дуже примхливою. До того ж, як пояснив Вільям, він до цих пір не цілком освоїв мистецтво виховання доньки.

«У мене не було сестри, і зараз я ще тільки вчуся поводитися з дівчатами. Як виявилося, до доньки потрібен зовсім інший підхід, ніж до Джорджа...» — розповів принц.

Втім, незважаючи на свою зайнятість роллю сімейного людини, а також обов’язками члена королівської сім'ї і благодійною роботою, Вільям все ж примудряється зрідка викроювати час для себе. Головне хобі принца — його улюблений мотоцикл. Шкода, що поганяти на ньому йому доводиться тепер не часто.

Зате у Вільяма завжди є можливість побути наодинці з самим собою під час прогулянок з улюбленцем усієї сім’ї — спанієлем Люпо. Цій породі собак, як пояснив Вільям, просто необхідно багато рухатися. Але той факт, що з Люпо доводиться гуляти довго, принца тільки радує...