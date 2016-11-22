Ксенія Собчак показала перше фото новонародженого сина

35-річна російська телеведуча Ксенія Собчак, яка буквально на днях стала мамою, показала, як вона виглядає після пологів, повідомляє Informing.

Ксенія опублікувала своє фото в Instagram. На ньому телеведуча сидить в ліжку з люлькою, зробленою з ротанга.

«Нарешті-то ми вдома! Виявляється знайти глибоку і одночасно широку люльку навіть в Москві велика складність», — написала вона під фотографією. Однак ж люлька незабаром знайшлася: її доставили з Англії.

Що ж стосується підписників Собчак, то вони продовжують вітати новоспечену маму з народженням сина. Фанати відзначають, що після пологів Ксенія стала ніжнішою і красивішою. У відповідь Ксенія подякувала всім, хто брав участь в появі на світ немовляти.