Син Жанни Фріске не знає, що її немає в живих

Під час прес-конференції, яку Дмитро Шепелєв організував з приводу виходу його книги про покійну дружину Жанну Фріске, телеведучий гірко зізнався, що все ще не наважився сказати синові Платону, що його мами немає в живих, повідомляє видання 7days.

«Про смерть ми ще не говорили. Ця розмова ще не відбулася ... — поділився Дмитро. — Не знаю, зрозумієте ви мене чи ні, але подібні розмови з маленькою дитиною — довга, кропітка робота. І сама непроста розмова нас тільки чекає. При цьому, на мою думку, абсолютно нечесно обманювати свою дитину. Говорити, наприклад, що його мама — капітан далекого плавання, що вона кудись поїхала. Ми говоримо про його маму постійно, я відповідаю по можливості на ті питання, які він ставить. Наприклад, про те, яка музика подобалася мамі, який її улюблений десерт. Але давайте робити скидку на те, що хлопчикові три з половиною роки...»

Учора відбулася презентація книги «Жанна», яку Дмитро Шепелєв почав писати ще за життя співачки. «Я писав її протягом двох років, — каже Шепелєв. — Ми почали працювати над нею разом з Жанною. Я закінчив її заради її пам'яті, заради нашого сина і заради того, щоб люди, прочитавши цю книгу, знали, що з раком можна боротися. З таким діагнозом, як у моєї дружини, живуть і два, і три, і п’ять років. А в окремих випадках — і десять-п'ятнадцять».