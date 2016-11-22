У Лондоні судять переслідувача актриси Кіри Найтлі

У Лондоні слухається справа про переслідування акторки Кіри Найтлі з боку 49-річного музиканта Марка Ревілла. Чоловік надсилав зірці листівки із зображенням кішок, а також нявкав під її дверима протягом трьох місяців, передає The Telegraph.

Відзначається, що суд не бачить в діях фаната порушення особистого простору і нанесення шкоди актрисі. Поки що вирок Ревіллу не винесено. Слухання триває, а музикант перебуває під вартою.