Синові Микити Михалкова загрожує суд

Старший син режисера Микити Михалкова 50-річний Степан Михалков, який народився від першого шлюбу знаменитості з актрисою Анастасією Вертинською, загруз у багатомільйонних боргах. Чоловік ховається від кредиторів і про його місцезнаходження не знають навіть його знамениті родичі, повідомляє видання «Домашний очаг».

«Я, чесно, не знаю, як з ним зв’язатися. Скоріше за все, він поїхав і зараз не в Москві. Про борги я теж нічого не чув», — заявив молодший брат Степана Артем Михалков. Як виявилося, у сина Микити Михайловича, який єдиний з усіх його дітей не пішов по стопах батьків і став ресторатором, виникли великі проблеми з бізнесом, про які він не повідомляв сім’ї.

Навесні цього року меблевий магазин Степана в Петербурзі був закритий через нерентабельність. Крім того, кілька ресторанів і торгових точок бізнесмена також були закриті через борги. Зараз працюють лише два заклади, які Степан відкрив разом із ресторатором Аркадієм Новиковим і режисером Федором Бондарчуком.

За інформацією видання Life.ru, суд зобов'яже сина Михалкова виплатити борг в розмірі понад мільйон рублів (приблизно 400 тис. гривень) і розрахуватися з податковою службою.