Чоловік Кім Кардашьян потрапив до лікарні через нервовий зрив

Американський репер і чоловік світської левиці Кім Кардашьян Каньє Уест потрапив до лікарні.

За попередніми даними, в клініці, в якій він опинився після скасування концертного туру, він буде проходити психіатричне обстеження.

Як стало відомо, медики забрали Уеста з його будинку і доставили в медичний центр Рональда Рейгана при університеті Каліфорнії.

Повідомляється, що рішення про госпіталізацію музиканта було прийнято "заради його здоров'я і безпеки".