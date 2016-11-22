Чоловік Кім Кардашьян потрапив до лікарні через нервовий зрив
Як пишуть західні ЗМІ, в клініці виконавець повинен пройти психіатричне обстеження.
Американський репер і чоловік світської левиці Кім Кардашьян Каньє Уест потрапив до лікарні.
За попередніми даними, в клініці, в якій він опинився після скасування концертного туру, він буде проходити психіатричне обстеження.
Як стало відомо, медики забрали Уеста з його будинку і доставили в медичний центр Рональда Рейгана при університеті Каліфорнії.
Повідомляється, що рішення про госпіталізацію музиканта було прийнято "заради його здоров'я і безпеки".