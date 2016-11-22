Собчак показала, як виглядає після пологів

Телеведуча Ксенія Собчак показала шанувальникам як виглядає після пологів. Дама виклала знімок у своєму Instagram. На знімку дівчина сидить в ліжку з люлькою, зробленою з ротанга.

У підписі до фотографії телеведуча написала: "Нарешті ми вдома Виявляється знайти глибоку і одночасно широку люльку навіть в Москві велика складність". Собчак народила сина 18 листопада в одній з підмосковних клінік. Це її перша дитина в шлюбі з актором Максимом Віторганом.