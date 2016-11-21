Діти Філіпа Кіркорова і син Яни Рудковської прикрасили обкладинку глянцевого журналу

Яна Рудковська розмістила на своїй сторінці знімок обкладинки грудневого випуску глянцевого журналу L’Officiel Kids, яку прикрасила фотографія її молодшого сина Олександра і дітей Філіпа Кіркорова, повідомляє видання «Домашний очаг».

Малюки взяли участь у новорічній фотосесії, темою якої став «Лускунчик».

«Однією обкладинкою сьогодні не обійшлося. Вітаю наших малюків: Аллу-Вікторію і Мартіна Кіркорових і їхнього тата Філіпа @fkirkorov з дебютною обкладинкою, а також Сашеньку @gnomgnomych, з черговою обкладинкою @lofficielrussia kids грудень!», — таким коментарем супроводила публікацію Рудковська.

Варто відзначити, що Яна вже давно займається кар'єрою маленького Олександра. Вона веде від його імені сторінку в Instagram, у якої вже понад 130 тисяч підписників, хлопчик уклав рекламний контракт з міжнародною компанією і вже знімається для глянцевих видань. А для спадкоємців Кіркорова це був перший досвід. Вони раніше брали участь у фотосесіях з разом із татом, але і самостійно вони теж прекрасно впоралися з поставленим завданням.

Раніше Філіп відзначав, що не хоче, що його діти ставали публічними людьми. За його словами, популярність приносить свої побічні ефекти, які боляче ранять. Саме тому він розповів в одному з минулих інтерв'ю, що бачить своїх дітей спортсменами, але ніяк не представниками шоу-бізнесу. Однак недавно співак записав нову пісню разом із сином на студії Максима Фадєєва, який, як виявилося, працює над композиціями для спільного альбому Кіркорова і маленького Мартіна.