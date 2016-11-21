Вікторія Бекхем прикрасила футболки для благодійного проекту малюнками своєї 5-річної дочки

До Дня всесвітньої боротьби зі СНІДом, який світова спільнота відзначатиме 1 грудня, британський дизайнер Вікторія Бекхем традиційно випустила тематичні футболки. У цьому році Вікторія вирішила не обмежуватися простим зображенням червоної стрічки, яка символізує боротьбу з цим захворюванням, а доповнила футболки зворушливим малюнком, авторство якого належить її дочці, 5-річній Харпер, повідомляє видання «Hello!».

Щорічна участь Вікторії Бекхем у заходах, приурочених до World AIDS Day, невипадкова: у вересні 2014 року вона стала послом доброї волі ООН по боротьбі зі СНІДом. Усі кошти, зібрані на продажу футболок (придбати їх можна в бутику Вікторії Бекхем на вулиці Довер-стріт у Лондоні і в інтернет-магазині victoriabeckham.com), будуть перераховані в благодійну некомерційну організацію Born Free Africa, що допомагає ВІЛ-інфікованим дітям в Африці.

До слова, малюнок Харпер, який прикрасив футболки, використовується знаменитими батьками дівчинки не вперше.

Близько року тому Девід Бекхем зробив на правій долоні татуювання із зображенням того ж чоловічка з серцем, намальованого дочкою. «Імовірно, Харпер дозволили малювати на татові», — написав він, опублікувавши фотографію нового татуювання в Instagram.