Первісток Ксенії Собчак і Максима Віторгана не дає батькам спокою

Судячи з усього, перший час молоді батьки вирішили пожити за містом, ще до пологів вони говорили, що оселяться в будинку бабусі, мами Собчак Людмили Нарусової, повідомляє видання «УзнайВсе».

Однак перша ніч, проведена наодинці з немовлям, у молодої мами не викликала захоплення. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала картинку, яка красномовно свідчить про те, що для Собчак настали безсонні ночі.

Про те, що немовля веде cебя неспокійно, підтвердив і молодий батько Максим Віторган, в його блозі з'явилися фотографії з підписом «Нічна зміна».