Єлизавета Боярська поділилася фото в невластивих образах

Шанувальники звикли бачити російську актрису Єлизавету Боярську в образі елегантної та романтичної героїні, повідомляє видання «Домашний очаг».

Завдяки своїй ніжній зовнішності, витонченості, м'яким локонам і природному макіяжу артистка легко вжилася в роль Анни Кареніної в одній з екранізацій однойменного роману Льва Толстого. Але недавно знаменитість довела, що не боїться несподіваних експериментів зі своїм стилем і готова на радикальні зміни.

Єлизавета взяла участь у чорно-білій фотосесії, в рамках якої приміряла на себе невластиві їй образи. Кілька знімків з результатами перевтілення Боярська розмістила на своїй сторінці. На одній з фотографій знаменитість постала у вигляді зухвалої дівчини з короткою стрижкою і готичним макіяжем. А на іншій — Єлизавета в більш пізнаваному образі кокетливої особи з 50-х зі стрижкою боб, чітко окресленим стрілками на очах і в стилізованому під ті часи піджаку.

Підписники зірки прийшли в захват від сміливих експериментів актриси зі своєю зовнішністю і відзначили, що вона хороша в будь-якому образі.