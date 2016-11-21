Джонні Депп повернувся до Ванесси Параді

Ряд ЗМІ повідомляють, що голлівудський актор Джонні Депп остаточно повернувся до своєї колишньої дружини Ванессі Параді. Напередодні журналісти знову побачили пару разом під час романтичного побачення, передає Informing.

Цікаво, що це вже третє подібне побачення колишнього подружжя після того, як Джонні розлучився з Ембер Херд. Раніше Депп і Параді двічі були помічені в ресторані та барі. Причому на першому побаченні парочка просто мило фліртувала один з одним. А на другому перейшла до більш відвертих загравань.

Третє побачення екс-подружжя пройшло в барі, де вони усамітнилися за одним із столиків. Весь вечір Джонні і Ванесса мило розмовляли. Навколишні стверджують, що закохані були настільки захоплені одне одним, що не помічали навколо себе нікого більше.

Судячи з усього, колишні чоловік і дружина всерйоз задумалися про відновлення колишніх стосунків. Зараз невідомо, чи будуть вони жити разом і чи планують присвячувати в свої стосунки оточуючих.