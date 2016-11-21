Міла Йовович поділилася фото з чоловіком і доньками

Днями Міла Йовович вперше була помічена на прогулянці в повному сімейному складі — з чоловіком Полом Андерсоном, двома дочками — Евер Габо і Дашіель, а також собакою. Нещодавно в актриси закінчився напружений знімальний період, так що тепер вона може дозволити собі заслужений відпочинок у колі близьких, повідомляє видання «Hello!».

Останньою картиною, над якою Міла вела активну роботу, стала «Шок і трепет» (Shock and Awe). У ній колегами Йовович виступили Алек Болдуін, Джессіка Біл, Джеймс Марсден, Вуді Харрельсон і Томмі Лі Джонс. Зйомки проходили в Новому Орлеані, так що довгий час актриса була змушена перебувати далеко від сім'ї.

Зараз у Міли поки немає зйомок, вона може взяти паузу і підготуватися до промотуру фільму Пола Андерсона «Обитель зла: Остання глава», світова прем'єра якого призначена на 23 грудня.