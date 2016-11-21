51-річна Таїсія Повалій планує стати мамою вдруге

Найчастіше п'ятдесятилітні жінки, через особливості жіночої репродуктивної системи, вже не думають народжувати власних дітей і мріють про онуків. Але, спілкуючись з журналістами, Повалій відзначила, що сподівається на сучасну медицину і вірить, що їй вдасться народити ще одну дитину, повідомляє Informing.

У Таїсії є 33-річний син Денис від першого шлюбу з музикантом Володимиром Повалієм. Чоловік, як і його батьки, також вирішив присвятити себе музиці.

Повалій, після розставання з першим чоловіком, вже багато років живе з композитором Ігорем Ліхутою. Спільних дітей у пари немає. Але, як вважає співачка, зараз для неї вдалий момент, щоб народити малюка. Повалій відзначила, що матеріальне становище її сім'ї наразі стабільне, тому дитина буде рости в хороших умовах.