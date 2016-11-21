Ксенія Собчак заморозила стовбурові клітини свого новонародженого сина

Як відомо, в елітній клініці Москви «Ляпіно» 18 листопада на світ з'явився довгоочікуваний дитина відомої російської теледіви і світської левиці Ксенії Собчак та її чоловіка актора Максима Віторгана. Як стало відомо, син Ксенії і Максима з'явився на світ здоровим і міцним. Його зріст при народженні склав п'ятдесят і два сантиметри, при вазі 3350 грамів, повідомляє VistaNews.

Молоді батьки прийняли пропозицію лікарів клініки, в якій проходили пологи, заморозити стовбурові клітини свого сина. Стовбурові клітини у великій кількості містяться в плаценті новонароджених і завдяки їх заморожуванню, дитина отримує «біологічну страховку» зі своїх же власних клітин на все подальше життя, оскільки при кріоконсервації стовбурові клітини людини можливо зберігати необмежений термін.

Стовбурові клітини вчені з усього світу активно застосовують в лікуванні безлічі різних захворювань у таких сферах медицини як онкологія, кардіологія, травматологія, гематологія, неврологія, хірургія та багатьох інших.