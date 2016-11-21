Дженніфер Лопес зруйнувала шлюб колишнього чоловіка

Минулого тижня Дженніфер Лопес і Марк Ентоні здивували своїх шанувальників поцілунком, а у вихідні стало відомо, що від співака пішла його нинішня дружина, модель Шеннен де Ліма. Невже Джей Ло винна у розпаді шлюбу екс-чоловіка?

З тих пір, як Дженніфер в серпні розлучилася з бойфрендом Каспером Смартом, вона все більше часу стала проводити з Марком. Екс-подружжя недавно оголосили про спільний музичний проект: Ентоні вирішив виступити продюсером нового іспаномовного альбому Джей Ло. Вони вже кілька разів виступали разом на сцені, а в минулий четвер на церемонії Latin Grammy Awards дуетом виконали пісню «Olvídame у Pega ла Вуельта». Опісля Лопес вручила Ентоні нагороду в категорії «Людина року», обняла і поцілувала в губи. Цей поцілунок був із захопленням прийнятий глядачами, які викупали артистів в гучних оваціях. Шеннен в цей момент в залі не було.

При цьому менеджер Лопес Бенні Медіна категорично заперечує, що співачка знову зійшлася з колишнім чоловіком. За його словами, екс-подружжя пов'язують виключно робочі і дружні стосунки. Але, мабуть, сам Ентоні так не вважає. Намагаючись виправдатися за поцілунок з Джей Ло, музикант розмістив в «Інстаграм» серію фотографій, де він цілує в губи своїх друзів. Таким чином Марк, очевидно, хотів дати зрозуміти, що в поцілунках з друзями в губи немає нічого поганого. Дженніфер поки ніяк не коментує ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, Шеннен - ​​третя дружина Марка. Вони одружилися в листопаді 2014 року. До Ліми дружиною Ентоні була Лопес. Разом вони стали батьками двійнят Макса і Емми. Марк і Дженніфер розлучилися в 2011 році після семи років шлюбу. Першою дружиною Ентоні була «Міс Всесвіт» Дайанара Торрес, від якої у музиканта двоє синів. Всього ж у співака п'ятеро дітей: у 1994 році екс-кохана народила йому дочку.