Ксенія Собчак готова перервати декретну відпустку за € 25 тисяч

Раніше говорилося, що молода мама Ксенія Собчак перші три місяці має намір провести з новонародженим сином. Однак, за словами директора світської левиці Табріза Шахиди, вже на початку грудня вона вийде на роботу, щоб виступати в якості конферансьє. Тебріз говорить, що йому щодня дзвонять замовники, щоб дізнатися робочий графік Собчак і внести передоплату за її роботу.

На даний момент виступ Ксюши в звичайний день оцінюється в € 25 тисяч, в новорічну ніч ставка значно вище - € 45 тисяч. Однак цього разу Новий рік Собчак зустрічатиме вдома з чоловіком Максимом Віторганом і сином. Крім того, Тебріз повідомив, що після пологів Ксенія дещо змінила свій райдер і стала більш прискіпливою. «Ксюша прискіплива до температури, - продовжує Тебріз. - У приміщенні повинно бути не більше 20 градусів. Також у всіх кімнатах обов'язково наявність кватирок. У їжі віддає перевагу курячому бульйону, дерунам зі сметаною або овочевим салатам, але тільки без цибулі. У раціон найближчим часом будуть внесені невеликі поправки», - розповів він.

Нагадаємо, 18 листопада Ксенія Собчак і Максим Віторган стали батьками. У них народився син, правда, поки невідомо, яке ім'я дали хлопчикові.