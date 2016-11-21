Ума Турман здивувала своїх прихильників

Папараці вдалося підловили Уму Турман під час її перерви, повідомляє VistaNews.

Шанувальники були вельми здивовані тим, наскільки актриса змінила образ.

Тепер Ума Турман — не гламурна блондинка, а загадкова брюнетка. Загадковості їй надає не тільки колір волосся, але й ні грама косметики на обличчі, оскільки виглядає вона досить молодо.

Нагадаємо, що влітку Умі Турман виповнилося 46 років. Можливо, хороший відпочинок на острові Сен-Бартельмі так вплинув на актрису.