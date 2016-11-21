Ума Турман здивувала своїх прихильників
Актриса кардинально змінила образ
Папараці вдалося підловили Уму Турман під час її перерви, повідомляє VistaNews.
Шанувальники були вельми здивовані тим, наскільки актриса змінила образ.
Тепер Ума Турман — не гламурна блондинка, а загадкова брюнетка. Загадковості їй надає не тільки колір волосся, але й ні грама косметики на обличчі, оскільки виглядає вона досить молодо.
Нагадаємо, що влітку Умі Турман виповнилося 46 років. Можливо, хороший відпочинок на острові Сен-Бартельмі так вплинув на актрису.