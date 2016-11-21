Відбулась премєра пісні «Майданівцям» - до Дня Гідності та Свободи (відео)

До третьої річниці початку Революції Гідності і Дня Гідності та Свободи у рамках соціально-мистецького проекту ПісніВійни – чергова пісенна прем’єра – пісня «Майданівцям» у виконанні її автора, ветерана Афганістану, воїна АТО Олександра Рожка та лідера гурту «Мандри» Фоми (Сергія Фоменка). У 2017-му світ побачить альбом ПісніВійни, який об’єднає близько 15-ти сучасних україномовних військових пісень, написаних українськими захисниками та виконаних в унікальних дуетах бійців із відомими українськими артистами.

Автор пісні «Майданівцям», воїн Олександр Рожко (у вересні в рамках проекту уже було презентовано надзвичайно зворушливу пісню цього бійця «Не сумуй» - в дуеті з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею) присвячує її своїм побратимам - усім майданівцям, які розпочали боротьбу за Україну на Майдані 2004-го, продовжили під час Революції Гідності, а зараз відстоюють незалежність України в боях у зоні АТО. «Проект ПісніВійни – це частина війни, - каже Олександр Рожко. - Наразі програємо росіянам інформаційну війну. А завдяки цьому проекту збільшується наш шанс давати гідний інформаційний опір ворогу, а крім того, заповнюємо прогалини у моральній підготовці нашого війська. До того ж, якщо нація щось відтворює у пісні - це вже її історія».

«Я одразу дав згоду на участь у цьому дуже потрібному та сильному проекті, - розповідає співак та композитор, лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко (Фома). - Почувши «Майданівцям», сказав собі: «Це те, про що я хочу заспівати». Бо я – також майданівець, тому ця пісня близька мені, відчув її. Щасливий, що був на Майдані і дихав з вами, брати і сестри, майданівці, одним повітрям!».

До кінця 2016-го року у рамках соціально-мистецького проекту ПісніВійни відбудеться ще дві пісенні прем’єри: до Дня Збройних Сил України - сингл «Щастя – коли ти не йдеш на війну» у дуеті десантниці Ірини Красоти та співачки Ірини Долі, а до Дня Святого Миколая – пісня «Молитва на Різдво» у виконанні її автора, нацгвардійця, барда Зиновія Медюха та відомого акапельного гурту – вокальної формації «Піккардійська Терція».

Переглянути кліп «Майданівцям» можна тут:

https://www.youtube.com/watch?v=HYLJsslpSSo