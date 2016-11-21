Глядачі порівняли Машу Малиновську з мумією із пластику

Російська телеведуча Маша Малиновська відвідала студію телепроекту «Теорія змови». Під час зйомок вона повідомила, що вважає себе на чверть єврейкою і приготувала суп під назвою «єврейський пеніцилін», повідомляє Informing.

Однак телеглядачі були дуже здивовані зовнішнім виглядом зірки і в Мережі вже встигли охрестити її «мумією».

Слід нагадати, що знаменитість вважається рекордсменкою в кількості хірургічних втручань.

Спочатку Маша Малиновська зважилася зробити «заячі губи». Далі вона взялася за груди.

Нагадаємо, що протягом останніх декількох місяців Маша Малиновська проживає в Одесі і працює на місцевому телебаченні.