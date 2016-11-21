Глядачі порівняли Машу Малиновську з мумією із пластику
Російська знаменитість вважається рекордсменкою за кількістю хірургічних втручань.
Російська телеведуча Маша Малиновська відвідала студію телепроекту «Теорія змови». Під час зйомок вона повідомила, що вважає себе на чверть єврейкою і приготувала суп під назвою «єврейський пеніцилін», повідомляє Informing.
Однак телеглядачі були дуже здивовані зовнішнім виглядом зірки і в Мережі вже встигли охрестити її «мумією».
Слід нагадати, що знаменитість вважається рекордсменкою в кількості хірургічних втручань.
Спочатку Маша Малиновська зважилася зробити «заячі губи». Далі вона взялася за груди.
Нагадаємо, що протягом останніх декількох місяців Маша Малиновська проживає в Одесі і працює на місцевому телебаченні.