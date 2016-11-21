Віра Брежнєва здивувала шанувальників відвертим ранковим фото

Віра Брежнєва здивувала шанувальників відвертим ранковим фото

34-річна Віра Брежнєва почала ранок понеділка пікантною фотографією.

Джерело: Відомості

Популярна співачка розмістила в мережі фото в нижній білизні, повідомляє Informing. Підпис під знімком говорить: «Ранок. Понеділок. Сік?».

Шанувальники припустили, що саме так починає свій ранок виконавиця.

Однак, як виявилося, знімок був зроблений для глянцевого журналу Allure.

Шанувальники розділилися на два табори. Одні висловили захоплення з приводу фігури Віри Брежнєвої, інших шокувала нижня білизна, яку вона вибрала для зйомки.

Підписники порахували, що така білизна не зовсім підходить для молодої жінки, а скоріше нагадує «бабусині труси». Та й «пласкі груди» дещо здивувала шанувальників. 

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