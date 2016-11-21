Пасажирів не випускали з поїзда, поки по перону йшла Алла Пугачова

Пасажири поїзда “Москва — Санкт-Петербург” залишилися незадоволені тим, що їм довелося кілька зайвих хвилин провести у вагонах, поки по перону не пройде зірка російської естради Алла Пугачова, повідомляє Informing.

Поки Алла Борисівна йшла по перону Московського вокзалу в супроводі свого оточення і журналістів, двері пасажирських вагонів були замкнені, і пасажири дивилися на зірку через вікна поїзда.

Відзначимо, що Алла Борисівна прибула до Петербурга на концерт з нагоди святкування Дня народження Раймонда Паулса. Співачка страждає аерофобією, тому вважає за краще подорожувати на поїзді. Причому робить це з комфортом. Так, наприклад, для переїзду з Москви до Петербурга вона знімає весь вагон у поїзді.

Нагадаємо, творчий вечір Раймонда Паулса відбувся 20 листопада в Льодовому Палаці Санкт-Петербурга.

Привітати маестро поряд з Аллою Пугачовою приїхали такі зірки російської естради, як Григорій Лепс, Валерій Леонтьєв і Лайма Вайкуле.