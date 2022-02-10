Audi A4 Avant 2023: новые фото

В сеть попали новые шпионские фотографии замаскированного Audi A4 Avant 2023, который ранее уже тестировали в декабре 2021. В этот раз универсал был обут в зимнюю резину и передвигался по заснеженным дорогам Дании. Замысловатый камуфляж тщательно скрывает автомобиль, поэтому мы можем делать выводы исходя лишь из заметных деталей.

По предварительной информации, 2025 год станет последним для двигателей TSI и TDI. Пока что неизвестно, какие технические характеристики они получат. Однако, Оливер Хоффман (глава отдела технического развития) ранее анонсировал выпуск самых совершенных двигателей внутреннего сгорания Audi и гибридных систем. По его словам, большая электрификация позволит лучше соответствовать экологическим требованиям.

Также ходят слухи, что новый RS4, как и ранее, будет оснащен V6 2.9 л мотором, но с электрической поддержкой - это будет плагин-гибрид.

Что можно разобрать под камуфляжем?

Первое, на что обращаешь внимание - решетка радиатора, которая вставлена в, скорее всего, готовый серийный кузов, чуть выше, чем ранее. Появился более широкий нижний элемент решетки. Визуально можно определить более чистый дизайн передней панели: тонкие вертикальные воздушные завесы, вероятно, интегрированные в основные кластеры противотуманные фары, изменилась светодиодная графика фар.

В задней части, по небольшому прямоугольному выгрызу в камуфляже дверей багажника, можно увидеть месторасположение фонарей заднего хода и ширину задних огней. Имеющиеся задние огни, скорее всего являются стандартным для тестируемых прототипов вариантом. Под камуфляжем просматриваются горизонтальные линии, которые указывают на возможное наличие у будущей модели светодиодной панели между задних фонарей. Есть небольшой спойлер. Выхлопная система с двумя выходами может означать, что это более мощная версия Audi A4.

Внутри автомобиля на панели приборов мы не заметили информационно-развлекательной системы. Скорее всего, она не будет торчать, как ранее, а будет аккуратно интегрирована в приборную панель. На данный момент шпионские фотографии интерьера автомобиля отсутствуют.

Что касательно размеров, то заснятый Audi A4 Avant выглядит практически так же, как и текущая модель с 505-литровым багажником.

Когда появится в продаже

Ожидается, что презентация нового Audi A4 произойдет в конце этого или в начале следующего года, а купить ее можно будет в 2023 году. Модель считается основной альтернативой BMW 3 series и Mercedes C-Class. Пока что шпионами не был запечатлен седан, однако можно предположить, что именно он будет представлен первым.