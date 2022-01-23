Какие бывают датчики движения сигнализации? Простые подсказки от «Охранные системы»

Охранная сигнализация помогает обеспечить надежную безопасность любого помещения. Чтобы она функционально и правильно работала, должна состоять из надежных и качественных элементов.

Среди всех деталей особого внимания заслуживают датчики движения сигнализации, которые при улавливании передвижения, передают тревожный сигнал. На рынке их представлено довольно много и теперь только остается разобраться в ассортименте, в чем и помогут подсказки «Охранные системы».

Какие бывают разновидности датчиков?

Представленные элементы можно разделить на несколько больших групп. Каждая из них имеет свои особенности.

Микроволновые

Их главная тонкость в том, что способны уловить малейшие движения даже с учетом различных препятствий. Но бывает и такое, что подобные датчики периодически могут отсылать ложные сигналы. Кроме этого они могут нанести некоторый вред человеку.

Инфракрасные

Они улавливают тепло, которое излучает объект. Их зона действия довольно обширная. К тому же не стоит забывать о безопасной работе оборудования. При выборе таких вариантов вам стоит хорошо подумать, при каких условиях они будут работать. Это позволит потом в будущем избежать многих проблем.

Ультразвуковые

Они улавливают волны, которые исходят от объектов. Такие датчики считаются наиболее чувствительными. Еще один немаловажный фактор в том, что они способны хорошо работать при любых погодных условиях. Представленное оборудование прекрасно подходит для объектов с повышенным уровнем безопасности.

Комбинированные

Уже из названия можно понять, что такие датчики прекрасно совмещают в себе вышеперечисленные. Они максимально эффективно выполнят свои функциональные обязанности. Единственное, что может некоторых отпугнуть, более высокая стоимость.

Каждая из представленных разновидностей имеет свои особенности. Вам стоит заранее продумать каждый из моментов и только потом принимать решение.

Совет: ориентируйтесь на технические особенности, функционирование. Стоимость не должна быть основным критерием выбора.

Учитывая простые рекомендации и выделив немного времени, сможете из огромного ассортимента подобрать лучшие датчики сигнализации, а «Охранные системы» в этом помогут. Это позволит обеспечить безопасность любого здания.