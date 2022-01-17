SEO продвижение сайтов от Студия Ап

В современном мире при использовании интернета повсеместно, как правило, большую часть клиентов компании получают через свой сайт. Одним из основных источников посещения сайта является трафик из поисковых систем по рекламе или из естественной (органической) выдачи результатов поиска. Именно Именно SEO продвижение сайта является одним из наиболее выгодных каналов для увеличения бесплатного поискового трафика и привлечения клиентов на сайт.

О компании

SEO агентство Студия Ап – компания с многолетним опытом продвижения сайтов на первые позиции поисковых систем. Команда квалифицированных специалистов с 2010 года занимается поисковым продвижением сайтов в Киеве и Украине. За это время получен колоссальный опыт и увеличен бесплатный поисковой трафик на более 600 проектах.

Основные этапы в SEO продвижения сайта в Студия Ап

SEO аудит сайта

Первым шагом для определения эффективности сайта является SEO аудит сайта, который выполняют перед началом SEO продвижения. SEO аудит включает комплексный анализ сайта с выявлением технических ошибок, которые мешают его продвижению, индексации страниц, а также текстовых, ссылочных, usability факторов.

Устранение ошибок на сайте

Устранение технических ошибок выявленных при аудите позволяют поисковым системам легче и правильно сканировать и индексировать страницы сайта и улучшать позиции по ключевым запросам в органическом поиске.

Сбор семантического ядра

Семантическое ядро – это набор популярных запросов, которые пользователи вводят в поисковики для получения информации о продвигаемых на сайте услугах или товарах. От его грамотного составления зависит успешное продвижение веб-ресурса и получение целевых клиентов.

SEO-оптимизация страниц сайта

На основании ключевых запросов в семантическом ядре проводится внутренняя оптимизация страниц сайта, которая включает правильно написанные теги и мета-теги Title и Description, хорошо структурированный по заголовкам h1, h2, h3 информационный, полезный для пользователя текстовый контент с вхождениями ключевых запросов, необходимыми ссылками, кнопками и формами обратной связи и сопровождающих страниц.

Размещение ссылок

Раскрутка сайта включает не только внутреннюю SEO-оптимизацию, но и внешнюю - размещение информативных ссылок на него на сторонних ресурсах. Обратные ссылки (анкоры) должны располагаться на авторитетных площадках, чтобы с большей долей вероятности привлечь их посетителей на продвигаемую страницу.

Ежемесячная отчетность

Прозрачность работы студии Ап включает предоставление заказчику отчета о проделанной работе каждый месяц. Он сможет узнать, какие действия были выполнены, какие результаты достигнуты, оценить эффективность.

Цены

Стоимость работы по SEO продвижению сайта рассчитывается индивидуально в зависимости от конкуренции в нише и текущего состояния сайта. Для формирования предварительной цены на продвижение вашего сайта просто заполните короткую заявку на странице.