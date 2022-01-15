Компанія Porsche продала понад 300 000 автомобілів

Найкращий результат поставок за всю історію компанії: Porsche передала 301 915 автомобілів клієнтам у всьому світі в 2021 фінансовому році, що на 11 % більше, ніж у 2020 році. Кожен регіон зробив свій внесок у збільшення продажів: найбільше зростання зафіксовано на Американському континенті. Китай продовжує залишатися найбільшим ринком збуту для Porsche.

«Незважаючи на проблеми, пов'язані з нестачею напівпровідників і нестабільною ситуацією з коронавірусом, ми змогли втілити мрію про власний Porsche для більшої кількості клієнтів, ніж будь-коли раніше, – зазначив Детлев фон Платен, член Виконавчої Ради, відповідальний за продажі та маркетинг у Porsche AG. — Попит, як і раніше, високий, і наш портфель замовлень заповнений. Тому ми починаємо 2022 рік з ентузіазмом та впевненістю – на всіх регіональних ринках збуту».

Поставки Taycan зросли більш ніж удвічі

Найбільшим попитом у 2021 році, як і раніше, користувалися моделі SUV: 88 362 клієнтів зробили свій вибір на користь моделі Macan. На другому місці знаходиться Cayenne із переданими 83071 автомобілями. Повністю електричний Porsche Taycan продемонстрував видатне зростання: загалом 41 296 одиниць, що більш ніж удвічі перевищує кількість поставок у попередньому році. Культовий спорткар, модель 911, також було передано більшій кількості клієнтів, ніж будь-коли раніше, — 38 464 поставки. Поставки Panamera склали 30 220 одиниць. 718 Boxster і 718 Cayman було доставлено 20 502 клієнтам.

Світовий попит залишається високим

Компанія Porsche збільшила свої поставки в усі регіони продажів у всьому світі. Особливо сильне зростання спостерігалося у США, де було поставлено на 22 % більше автомобілів, ніж у минулому році, що склало 70 025 автомобілів. Китай залишається найбільшим ринком для виробника спорткарів і показав відмінний загальний результат у 2021 році, збільшившись на 8 %, порівняно з рекордним 2020 роком. Загалом китайським клієнтам було поставлено 95 671 автомобіль, незважаючи на проблеми, пов’язані з перервами у поставках. У цілому в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Африці та на Близькому Сході здійснено 131 098 поставок, що на 8 % більше, ніж у 2020 році.

Попит також виріс на внутрішньому ринку Німеччини, де було поставлено 28 565 автомобілів, що є зростанням на 9 %. У цілому клієнтам у Європі передано 86 160 автомобілів — на 7 % більше, ніж у 2020 році. Продажі на ринку України досягли рекордної відмітки у 721 автомобіль, що на 34% більше, ніж у 2020 році. Окремо варто відзначити високий рівень продажів електричних спорткарів. Близько 40 % автомобілів Porsche, поставлених у Європу в 2021 році, були електричними: або плагін-гібриди, або повністю електричні автомобілі. «Загальний результат доволі обнадійливий і показує, що стратегія подальшої електрифікації нашого автопарку працює і відповідає попиту й перевагам наших клієнтів. Водночас кількість проданих одиниць не є для нас вирішальним фактором. Радше, ми бажаємо посилювати ексклюзивний і унікальний клієнтський досвід і будемо продовжувати розширювати його у всьому світі», — зазначає Детлев фон Платен.