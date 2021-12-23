Фильтры для очистки воды

Изучая рынок современных очистительных фильтров для воды, достаточно трудно определиться, какой же наиболее подходящий. Желательно, чтобы он служил долгое время, обладал высокой скоростью чистки, делая это максимально возможного качества, да и стоимость, чтобы была не высокой. Следует сравнивать спектр технологий, применяемых в фильтрах для воды, чтобы дать полную информацию на вопрос: «какой фильтр будет лучше?»

Фильтры простые угольные

Такие системы достаточно простые, их легко установить, и они могут обеспечить качественную фильтрацию воды. Уголь, полученный из волокна кокоса, способен удалять из воды вредные вещества. Такие фильтры экономичные, могут обладать различными степенями фильтрации и убирают самые вредные загрязнения, а также бактерии Guardia и Cryptosporidium. Антибактериальную защиту еще дополнительно сможет обеспечить система ионов нано-серебра. Фильтры угольные позволяют сохранить полезные вещества в воде. Срок использования такого фильтра можно продлить путем установки фильтра для предварительной грубой чистки. Срок эксплуатации может составлять от полугода до 9 месяцев.

Следует помнить, что, очищая воду, фильтр накапливает в себе различные органические элементы, которые могут гнить. Так происходит, особенно, если использовать фильтр довольно редко. Поэтому после длительного перерыва в работе фильтра вода на вкус может сильно измениться – это сигнал к тому, что фильтр требует заменить.

Дистилляторы

Еще совсем недавно считалось, что дистиллированная вода, обладающая наибольшей чистотой, будет наиболее безвредной для людей. Конечно же, процесс дистилляции очищает ее от почти всех загрязнений, однако длительное употребление такой чистой воды может нарушить в организме баланс минералов и микроэлементов. Учеными доказано, что минеральные элементы, попадающие в организм вместе с водой, поддерживают правильный обмен веществ и способствуют укреплению иммунитета.

Фильтры керамические

В их основе лежит вещество - кизельгур, кремниевая оболочка его состоит из триллионов диатомовых водорослей. Они обитали в водной части нашей планеты около 150 млн. лет тому назад. Иногда керамические очистители воды имеют в своем составе нано-серебро, а потому имеют возможность удерживать бактерии. Поверхность такого фильтра можно чистить водой просто из-под крана, что способствует продлению срока его службы.

Системы обратного осмоса

История применения фильтров с обратным осмосом начиналась с использования их на подводных лодках, они вполне способны опреснять и качественно очищать морскую воду. Он основан на том, что вода пропускается через специальную обратноосмотическую мембрану. Данный процесс достаточно медленно проходит, но результат чистки просто отличный. Однако по составу вода близка к дистиллированной. Часто такие фильтры дополняют минерализаторами для того, чтобы «оживить» воду.

Системы ультрафиолетовые

В них используется способность ультрафиолетового излучения уничтожать живые организмы, которые находятся в воде. При данном способе вода проходит сквозь элемент из стекла, облучаемый ультрафиолетовыми волнами. Подобные системы могут применяться в заведениях общепита, где высока вероятность заболеваний из-за плохой водоочистки. Минусом можно считать тот факт, что сложно определить качество очищенной воды без специальных исследований в лаборатории, поэтому сложные системы ультрафиолетовой чистки комплектуются таймером, который сообщит о необходимости замены очищающего элемента.

Фильтры с KDF

Лучшее средство для получения качественной питьевой воды - это фильтр с KDF. Предприятия по производству напитков, больницы, кухни ресторанов и т.п., нуждающиеся в качественно подготовленной воде, полагаются на такие водоочистители. KDF – это гранулированная засыпка мелкой фракции, состоящая из чистых сплавов цинка и меди. Вредные вещества удаляются за счет окислительных и восстановительных реакций. После протекания таких реакций вредные примеси становятся безвредными. Таким образом, из воды убираются более 98% хлора и тяжелых металлов, которые растворяются в воде. Такой фильтр способен контролировать размножение плесени, грибков, водорослей и бактерий. Скорость при использовании KDF самая высокая. Причем, такие фильтры способны очистить и горячую воду. Срок службы этих фильтров намного превышает сроки использования других систем фильтрации, поэтому, несмотря на высокую стоимость такой системы фильтрации, цена за 1 л очищенной воды в итоге достаточно низкая. Получается победу среди систем качественной водоочистки можно с уверенностью присудить фильтру с засыпкой KDF.