Оперативная заправка картриджей HP руками опытных сервис-инженеров

Производители принтеров Hewlett Packard (HP) заверяют пользователей, что после окончания тонера в расходнике, устройство перестанет работать. На самом же деле, заправка картриджей HP — довольно распространённая услуга. Сервис-инженеры компании «Киев ИТ Сервис» готовы зарядить принтер HP всем желающим в день подачи заявки. На сайте https://kiev-itservice.com.ua/katalog/zapravkakartridjey/hp/ размещена форма, которую нужно заполнить.

Заправка картриджей HP — быстро и экономически выгодно

Стоимость оригинального расходника очень высокая, поэтому не каждый может позволить себе такую роскошь. Более того, техника бренда HP имеет надежную систему защиты от заправки. Учитывая эти нюансы, процедуру должен проводить только профессионал. Мастера сервисного центра «Киев ИТ Сервис» заряжают картриджи лазерных принтеров HP быстро и по доступной цене. Сотрудничая с ними, можно получить ряд преимуществ:

индивидуальный подход к клиентам;

быстрое оформление заявки через сайт, по телефону или в мастерской;

оперативный выезд специалиста на дом или в офис, который не оплачивается;

фирменная гарантия на выполненные работы.

Сразу после принятия заявки, специалист в течение 15 минут связывается с клиентом по телефону для уточнения деталей. Затем выезжает к нему в любой район столицы или пригорода. В зависимости от расстояния, на дорогу уходит примерно 2-3 часа. Зато заправка картриджа HP длится около 20 минут.

Порядок выполнения работ и способы оплаты

Первым делом сервис-инженер анализирует работу картриджа, после чего разбирает его и проводит очистку составляющих устройство. Как правило, к таким деталям относится:

фотобарабан;

вал первичного заряда;

дозирующее лезвие;

магнитный вал;

ракель;

отсек отработки;

тонерный бункер.

После этого он заправляет расходник высококлассным порошком в нужном количестве. Если требуется, делает диагностику чипа устройства, перепрошивает его либо устанавливает новый. В конце процедуры тестирует качество печати. При появлении дефектов, сразу же их устраняет.

Стоимость заправки картриджа составляет примерно от 169 грн., она зависит от различных факторов. Например, при выполнении зарядки может потребоваться настройка устройства или дополнительный ремонт модулей. Однако это намного дешевле нового оригинального расходника.

Оплатить услугу можно наличными, банковской картой, безналичным расчетом либо в кредит. Сотрудничество с компанией приносит пользователю тройную пользу: бюджетный вариант заправки картриджа, гарантия на проведенные работы и качественная печать.