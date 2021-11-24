Виды повреждений и ремонта выхлопной системы

На сегодняшний день сердце большинства автомобилей – это бензиновый или дизельный ДВС. Во время работы мотора происходит горение топливной смеси со взрывом. А это соответственно, сильный шум, взрывная волна, большая температура и выброс в атмосферу продуктов сгорания. И именно благодаря исправной системе отвода отработанных газов мы почти не слышим звук работающего двигателя и практически не загрязняем воздух.

Назначение элементов выхлопной системы

Система отвода отработанных газов нынешних авто – очень сложное устройство, состоящее из нескольких основных узлов:

выпускной коллектор – собирает продукты сгорания, которые образуются в ДВС;

гофра (сильфон) – понижает вибрации и защищает всю систему от резонанса;

катализатор – уменьшает токсичность выхлопа;

резонатор – снижает температуру и скорость распространения отработанных газов;

глушитель – гасит шум работающего мотора.

Чтобы обеспечить герметичность конструкции, все составные части соединяются между собой через фланцы термостойкими уплотнителями и крепежными болтами.

Признаки поломок выхлопной системы

Существует ряд характерных особенностей, указывающих на неполадки в системе, а именно:

Рев, металлическое дребезжание или стук из-под машины или крышки капота. Снижение мощности двигателя. Копоть на деталях конструкции. Неприятный запах в салоне автомобиля.

Виды повреждений и почему они происходят

Неисправности системы отвода отработанных газов бывают:

эксплуатационные – вызванные естественным износом деталей;

механические – возникают при наезде на различные преграды, и приводят к трещинам, деформациям и разрушениям секций внутри глушителя или резонатора;

коррозионные – появляются в результате контакта воды, конденсата и соли с металлическими составляющими.

Неправильная эксплуатация транспортного средства, применение низкокачественного масла и топлива также ускоряют процесс разрушения узлов.

Ремонт системы отработанных газов

При выходе из строя одного из элементов конструкции, прочие работают с повышенной нагрузкой. Это ведет не только к сокращению срока службы деталей, но и к риску отравления угарными газами. Поэтому при первых же признаках неисправности узлов выхлопной системы, нужно незамедлительно обратиться в автосервис. Опытные специалисты проведут диагностику и качественно устранят любую поломку.

Алгоритм действий при ремонте системы отвода отработанных газов:

Тщательно очищаются узлы от грязи и осматриваются. Непригодные уплотнительные прокладки, оборванные или ослабленные крепления подлежат замене. Катализатор и негерметичная гофра меняются на новые. Незначительные трещины или отверстия в трубах заделываются при помощи специальных герметиков, высокотемпературных лент, композитов или сваркой. Ремонт глушителей производится путем вскрытия корпуса болгаркой, приваривания элементов и заваривания шва на корпусе. Собранная конструкция проверяется на герметичность и правильность функционирования.

Необходимо учесть, что восстановление изделий при помощи сварки, является самым надежным методом устранения небольших прогаров или трещин. Однако детали выхлопной системы со значительными повреждениями лучше сразу заменить новыми.

А систематическая диагностика и своевременный ремонт автотранспортного средства помогут избежать многих неприятностей в дороге.