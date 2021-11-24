Виды повреждений и ремонта выхлопной системы
Cистематическая диагностика и своевременный ремонт транспортного средства помогут избежать многих неприятностей.
На сегодняшний день сердце большинства автомобилей – это бензиновый или дизельный ДВС. Во время работы мотора происходит горение топливной смеси со взрывом. А это соответственно, сильный шум, взрывная волна, большая температура и выброс в атмосферу продуктов сгорания. И именно благодаря исправной системе отвода отработанных газов мы почти не слышим звук работающего двигателя и практически не загрязняем воздух.
Назначение элементов выхлопной системы
Система отвода отработанных газов нынешних авто – очень сложное устройство, состоящее из нескольких основных узлов:
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выпускной коллектор – собирает продукты сгорания, которые образуются в ДВС;
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гофра (сильфон) – понижает вибрации и защищает всю систему от резонанса;
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катализатор – уменьшает токсичность выхлопа;
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резонатор – снижает температуру и скорость распространения отработанных газов;
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глушитель – гасит шум работающего мотора.
Чтобы обеспечить герметичность конструкции, все составные части соединяются между собой через фланцы термостойкими уплотнителями и крепежными болтами.
Признаки поломок выхлопной системы
Существует ряд характерных особенностей, указывающих на неполадки в системе, а именно:
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Рев, металлическое дребезжание или стук из-под машины или крышки капота.
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Снижение мощности двигателя.
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Копоть на деталях конструкции.
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Неприятный запах в салоне автомобиля.
Виды повреждений и почему они происходят
Неисправности системы отвода отработанных газов бывают:
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эксплуатационные – вызванные естественным износом деталей;
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механические – возникают при наезде на различные преграды, и приводят к трещинам, деформациям и разрушениям секций внутри глушителя или резонатора;
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коррозионные – появляются в результате контакта воды, конденсата и соли с металлическими составляющими.
Неправильная эксплуатация транспортного средства, применение низкокачественного масла и топлива также ускоряют процесс разрушения узлов.
Ремонт системы отработанных газов
При выходе из строя одного из элементов конструкции, прочие работают с повышенной нагрузкой. Это ведет не только к сокращению срока службы деталей, но и к риску отравления угарными газами. Поэтому при первых же признаках неисправности узлов выхлопной системы, нужно незамедлительно обратиться в автосервис. Опытные специалисты проведут диагностику и качественно устранят любую поломку.
Алгоритм действий при ремонте системы отвода отработанных газов:
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Тщательно очищаются узлы от грязи и осматриваются.
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Непригодные уплотнительные прокладки, оборванные или ослабленные крепления подлежат замене.
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Катализатор и негерметичная гофра меняются на новые.
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Незначительные трещины или отверстия в трубах заделываются при помощи специальных герметиков, высокотемпературных лент, композитов или сваркой.
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Ремонт глушителей производится путем вскрытия корпуса болгаркой, приваривания элементов и заваривания шва на корпусе.
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Собранная конструкция проверяется на герметичность и правильность функционирования.
Необходимо учесть, что восстановление изделий при помощи сварки, является самым надежным методом устранения небольших прогаров или трещин. Однако детали выхлопной системы со значительными повреждениями лучше сразу заменить новыми.
А систематическая диагностика и своевременный ремонт автотранспортного средства помогут избежать многих неприятностей в дороге.