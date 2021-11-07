Lanet оплата через Bank24 - швидко, зручно, без комісії

У нас чудовий інтернет-конекшн

Насправді в Україні дуже гарний дротовий інтернет. Ми звикли чути, що нові стандарти бездротового зв'язку до нас дістаються в останню чергу, проте, наприклад, в Америці безліч людей не забезпечені якісним інтернет-з'єднанням. Що вже говорити про ціни, коли у нас як і мобільний зв'язок, так і послуги провайдерів коштують значно нижче. Lanet - одна з досить відомих столичних компаній, яка пропонує високошвидкісне підключення по оптоволокну із сучасним обладнанням та чуйною клієнтською підтримкою. Відмінний вибір, якщо ви вже стали їх клієнтом. Єдине, тепер не варто забувати регулярно поповнювати свій рахунок, щоб не залишитися без з'єднання у найвідповідальніший момент. Хоча і на цей випадок існує обмежений режим, в якому ви можете продовжувати користуватися Інтернетом зі зниженою швидкістю. Цього якраз достатньо, щоб зробити все необхідне, аби відновити повноцінне підключення.

Lanet оплата за допомогою Bank24

Щоб вчасно погасити заборгованість, вам потрібно зайти на сайт Bank24, і знайти у списку комірку провайдера. Щоб прискорити цей процес, просто скористайтеся пошуком за ключовими словами. Lanet оплата через Банк24 виконується абсолютно без комісії, тому всі кошти, списані з вашої картки, будуть в повному обсязі зараховані на ваш рахунок. Це стало можливим завдяки прямим домовленостям з інтернет-провайдером щодо надання спеціальних умов клієнтам, які скористалися Банк24. Сервіс гарантує безпеку транзакції та не зберігає ваших платіжних даних. Коли ви вводите реквізити картки, вони черех захищений фрейм передаються для процесингу банку-еквайєру, який їх обробляє відповідно до вимог міжнародних стандартів PCI DSS.

Реєстрація та її переваги

Якщо вам сподобалося користуватися даним онлайн-сервісом, рекомендуємо створити обліковий запис. В особистому кабінеті вам стане доступна історія транзакцій та інструмент створення шаблонів. Останні потрібні, коли ви регулярно здійснюєте деякі переклади, і не хотіли б щоразу повторно заповнювати інформацію. Дуже зручна функція для сплати податків, комуналки та інших періодичних онлайн-оплат. Тут ви також можете зберегти свій мобільний телефон для поповнення, посвідчення водія для перевірки наявності несплачених штрафів, перевіряти поточні статуси та багато іншого. На сайті доступно більше 3000 різних послуг, тому він напевно задовольнить усі ваші потреби в інтернет-оплатах.